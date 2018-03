UUTMOODI SOOROLLID: „Uurimused on näidanud, et peredes, kus naine teenib mehest oluliselt rohkem või on sotsiaalselt kõrgemal positsioonil, on konfliktid rängemad ja kestavad kauem,“ märgib paariterapeut Aita Keerberg. „Kõik mehed tahaksid olla tugevad ning nõrku ja õrnukesi naisi kaitsta,“ sedastab psühholoog-nõustaja Atali Stahlman. (Vida Press)