Süüdistuse järgi toetas Viik mullu 28. septembril volikogu istungil kahe maatüki müüki Laiuse Põllumajanduse osaühingule, mille nõukogu liige on tema lähisugulane. „Metsaääre” ja „Soomepõllu” kinnistute pindala on kokku 55 hektarit ja need müüdi otsustuskorras 84 000 euro eest. Kümme volikogu liiget hääletas poolt ja kolm vastu, erapooletuid ei olnud.

Äriregistri andmeil on Viik Reformierakonna liige alates 2000. aastast ja pole pärast kuriteos süüdimõistmist erakonnast lahkunud. Samuti on ta endiselt volikogu liige.

"See ei ole mingi suur kuritegu"

Ain Viik väitis Õhtulehele, et hääletas maamüügi poolt kogemata. Enda sõnul kuulis ta ainult ühe korra aastaid tagasi, et lähedane inimene pandi osaühingu nõukokku ja ta ei mõelnud sellele hääletuse ajal. Maatükkide avalik enampakkumine oli läbi kukkunud, Laiuse Põllumajanduse OÜ tegi vallavalitsusele ettepaneku müüa maa mõnevõrra odavamalt otsustuskorras ning vallavalitsus saatiski materjalid volikogule hääletamiseks. „Ma üldse ei mõelnud, et tegin midagi valesti,” rääkis Viik.

Viigi kinnitusel ei kavatse ka kuriteos süüdimõistmisest hoolimata erakonnast ega volikogust lahkuda. „Mitte keegi neid maatükke ei tahtnud ja keegi ostis need lõpuks ära, vald sai selle eest raha. See ei ole mingi suur kuritegu. 13-st hääletusel osalenud volikogu liikmest oli kümme poolt, nii et minu hääl nagunii ei oleks lugenud. Iga päev pannakse toime suuri kuritegusid ja tehakse ainult väike märkus, et ära enam nii tee. Ja nüüd leiti üks Jõgeva vallavolikogu liige, kes kogemata, pahaaimamatult, tõstis korra käe üles. Oli jah näpukas, aga mitte pahatahtlikult,” teatas Viik.