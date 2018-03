Õhkkond GAG-i värskelt remonditud koolihoones on positiivne. Koolipoisid ja -tüdrukud ajavad veel enne tähtsat proovi omavahel lõbusalt juttu. Ka annab koolidirektor viimaseid intervjuusid ning kutsub ühe kavala muigega noormehe endaga kaamera ette kaasa. On näha, et poiss veidi pelgab, sest ta ei oska vene keeles pikalt juttu ajada. Agur julgustab, et räägi kas või eesti keeles, ja nii seataksegi sammud üheskoos kaamera ette.

Täna pärastlõunal toimus Gustav Adolfi gümnaasiumis nõukogude estraadimuusika kontserdi peaproov, kus seati paika viimased detailid. Kontserdi korraldaja, GAG-i direktor Hendrik Agur on „Ringvaates” öelnud, et on saanud pärast kontserdi ümber puhkenud arutelu nii toetuskirju, aga ka otseseid ähvardusi.

„Tähelepanu, alustame peaprooviga,” ütleb mikrofoni direktor. Ta tutvustab grupile, et nendega on liitunud ka antud kontserdi juht Hannes Võrno, kes seepeale noortele oma eesmärki selgitab. „Teen teile kõigepealt kummarduse, olete väga kihvti asja välja mõelnud. Olen kutse üle väga õnnelik ja ääretult tänulik,” alustab Võrno. „Nii kaua kui sellest kavast teada sain ja seda lugesin, oli minu ülesandeks tulla iga loo vahele ja rääkida, millest see lugu räägib, ja teadustada, kes laulab. Aga me võiksime nii teha – kui see teile kõigile sobib – et täidan oma jutuga ära nende lugude vahepausid, kus on kõige rohkem vaja midagi teha, näiteks noote sättida või midagi ringi tõsta,” ütleb Hannes. „Ma ei tahaks olla selle kontserdi jaoks midagi muud kui mees, kes käib neli-viis korda laval ning räägib mõne lõbusama või kurvema loo, mille ajal teie saate sättida, hinge tõmmata ja klaasi vett juua,” võtab Võrno oma eesmärgi kokku. Kõik on selle plaaniga nõus ning Hannes lisab, et ootab põnevusega kontserti ja laule, mida noored mängivad.

Orkester alustab ja kõik sujub plaanipäraselt. On tore näha, et umbes kahekümne-liikmelise grupiga on liitunud ka direktor ise, kes mängib basskitarri. Et kogu etteastet veelgi põnevamaks teha, on lisaks koolinoortele laulma kutsutud ka näiteks GAG-i vilistlane Norman Salumäe ning näitleja Eduard Toman.

Proovi ajal koguneb veel inimesi juurde, peamiselt lisanduvad mõned gümnaasiumiõpilased, kuid teise korruse rõdult piiluvad ka viis algklasside koolijütsi uudishimulike pilkudega, millega nende suuremad koolikaaslased parasjagu tegelevad. Noorte nägudest peegeldub rahulolu, rõõm ja ootusärevus pühapäevase kontserdi ees.