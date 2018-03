Ringkonnaprokurör Mairi Heinsalu sõnul on selgelt näha, et kuritegevus on kolinud kübermaailma ning see on valdkond, mis on õiguskaitseasutustel luubi all. „Küberkuritegude uurimine on aega ja erilisi teadmisi nõudev protsess. Õnnestunud menetluse taga on spetsialiseerunud uurimisgrupp ja rahvusvaheline koostöö,“ lisas prokurör.