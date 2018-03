Tallinnast pärit tippkokk Artur Ovtšinnikov koolitab nüüd, Vene „Bocuse d’Ori“ võitjana, sealse edukaima restoraniomaniku Arkadi Novikovi kokanduskoolis eri tasemel proffe ja kannab tiitlit brand chef. Kodus ta ei kokka ja külmkapis seisavad vabrikus tehtud pelmeenid. See-eest kvaliteetsed ja kallid – kaheksa eurot kilo.

Kaubalaevastikus karjääri alustanud ja seal ligi kümme aastat töötanud Artur kinnitab, et see oli võrratu elukool: talle avanes võimalus tutvuda kõigi maailmanurkade köögiga. 1999 kinnitas tulevane tippkokk aga kanda kuival maal ning alustas tööd abikokana. Õige pea tõusis Artur aga juba kokaks. Ta on töötanud Eesti tipprestoranides, näiteks Kadriorus ja Kõue mõisas Kaheksajalas, juhtinud toiduvalmistamist presidendi vastuvõttudel ja osalenud kokandusvõistlustel. Ühel hetkel aga tekkis tunne, et Tallinnas on lagi vastas ja armastatud kokk suundus Moskvasse.