Eestisse saabunud kvoodipagulastest ligi 90 on läinud otsima oma õnne mujalt Euroopast. Liiga pika reisiga on Saksamaal vahele jäänud kolm peret, kuid sellest hoolimata pole neid suudetud tagasi Eestisse saata.

Eesti on vastu võtnud 206 kvoodipagulast. Siseministeeriumi kommunikatsiooninõuniku Karin Kase sõnul on neist praeguste andmete kohaselt mujale Euroopasse läinud 88. „Ametlikult on tal [rahvusvahelise kaitse saajal] õigus viibida reisil 90 päeva, aga kui ta on selle aja ületanud, siis on see selle riigi küsimus, kes ta enda territooriumilt avastab,“ selgitab Kase.

Siseministeeriumi andmetel on Eestit teavitatud kolmest siit lahkunud perest ehk kokku 13 inimesest - kõigi kolme kohta tuli teade veebruaris Saksamaalt. „Suhe Saksamaaga käib nii, et nemad ütlevad, et meile on vahele jäänud mingi arv inimesi, kes peaksid hoopis Eestis olema,“ kirjeldab Kase ja lisab, et pagulaste väljasaatmise korraldab ja katab riik, kus nad vahele jäid. „[Nende] kolme perekonna puhul on Saksamaa määranud lahkumise kuupäeva, neile lennupiletid ostnud ning sellest ka Eestit teavitanud,“ ütleb Kase, et keda aga tulnud pole, on pagulased ise.