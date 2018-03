„Ükskord talvel otsustasime koos sõita Käärikule suusatama. Üürisime toa ja veetsime nädal aega seal – lugesime, lobisesime ja muidugi suusatasime palju,“ jutustab Lembit Ulfsaki tudengipõlvesõber ja õemees, arhitekt Vilen Künnapu. „Tal olid vist siiski suusad all, kui ta rääkis oma tulevikunägemusest. Seda, et tema suur unistus on saada filminäitlejaks, heaks näitlejaks, suureks näitlejaks.“

Seepeale viskas Vilen Lembitule sõbrameheliku vimka. „Ma mäletan, et lõin suusakepiga vastu üht oksa, mis oli lund täis, ja talle kukkus hunnik lund pähe. Võib-olla me kinnitasime tema tuleviku niiviisi ära ja sealt kõik pihta hakkaski,“ muheleb Künnapu, et lumesahmakas võis Lembitule õnne tuua. „Eks mina rääkisin ka, et unistan arhitektikarjäärist. Me alles alustasime kõike ja meil oli huvitav suhelda, samas me ei võistelnud omavahel.“

1966. aastal ülikooli – üks ERKIsse, teine lavakunstikateedrisse – astunud noormehed hakkasid juba esimesel kursusel tihedalt suhtlema. „Loomingulised noored käisid tol ajal omavahel palju läbi. Olid ühised üritused, kohtuti kohvikus Pegasus. Mismoodi me täpselt tuttavaks saime, ma ei mäleta. See, kuidas inimesed omavahel klapivad, on üldse paras müstika – raske öelda, miks,“ tõdeb Vilen Künnapu.

Oma abikaasa, Lembitu noorema õe Liiviga tutvus arhitekt Ulfsakite Haabneeme suvilas külas olles. „Ta oli siis alles laps, 14 või 15. Mina olin 19.“ Viie aasta pärast kohtas Vilen Liivit, kellest sai arhitektuuriajaloolane, juba kunstiseltskonnas. „Mäletan üht korda, kui ma olin hakanud Liiviga kurameerima ja Lembit tuli meile Kaarli puiesteel vastu. Võisime kõndida käe alt kinni ja Lembit noris meid naljaga pooleks, nii et ma punastasin. Aga samas ma nägin, et tema repliik oli väga positiivselt öeldud,“ meenutab Vilen.