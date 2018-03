„Mehhaaniliste mänguasjade väljapanek on kõige uuem ja laste seas väga populaarne, nad ütlevad kohe, et lähme üleskeeratavaid asju vaatama,“ ütleb Tartu mänguasjamuuseumi arendusjuht Marge Pärnits.

Mõned üleskeeratavad lelud on päris vanad ja pärinevad legendaarse kollektsionääri Vladimir Sapožnini kogust. Tõsi, igaüks neid haruldusi näppida ei saa, ütleb Pärnits, aga iga lelu juures saab liikumist ja kõrinat vaadata video pealt.

„Vanemad inimesed tulevad üleskeeratavaid mänguasju vaatama just seepärast, et jagada oma mälestusi,“ ütleb Pärnits. „Nad räägivad omavahel, et neil olid ka üleskeeratavad kuked ja kanad. Need mänguasjad seovad inimesed omavahel ära, kohe annab paika panna, kes millal sündinud on.“

„Aga meil on täna valged kindad ja võti peos ja saame vaadata, kuidas need töötavad,“ demonstreerib ta. Mõnda asja ei julge muuseumi inimesed isegi väga julgesti puutuda, sest need asjad on oma aastate jooksul juba väga palju mängijaid näinud.