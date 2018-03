Mõnede loomade varjupaikade esindajate sõnum, et vanusesse 60+ jõudes on kassipoja või koerakutsika võtmine vastutustundetu, on Õhtulehe lugejatelt saanud palju vastukaja. Kas eakatelt tahetakse võtta viimanegi rõõm siin elus – õigus seltskonnale?

Pole põhjust kahelda, et varjupaiga töötajad on näinud kõikvõimalikke vanemate loomapidajatega seotud ohte: alates kasvatusvõtetest, mis tänapäeva tõekspidamiste järgi kvalifitseeruvad vaat et loomapiinamiseks, ning lõpetades õnnetute loomadega, kes omaniku lahkumise järel on jäänud inimliku hooleta. Nii loomade uutesse kodudesse vahendajate teatav ettevaatlikkus, soovitused (näiteks kaaluda vanemat, rahulikuma loomuga kaaslast) ja õpetaminegi on kahtlemata omal kohal.

Samas teame, et puuduv vastutustunne on palju laiem probleem: miks muidu kuuleme sügise saabudes omapäi maakoju või maantee äärde jäetud kutsikatest-kiisudest, tahtlikult näljutatud-vigastatud isenditest või puhtalt rahaahnusest tegutsevatest nn loomavabrikutest? Sariväärkohtlejate karistamatu tegutsemise taustal mõjub „egoistlike vanurite“ eraldi väljatoomine ebaõiglaselt.

Eestis kauem elanu on sedasorti üldistustest aga ammu väsinud: arvamus, et 45aastane pole enam õppimisvõimeline ja 60aastane valmistugu heaga surmaks, pole üha pikeneva eluea ja mitmekesisemate võimaluste valguses lihtsalt asjakohased.

Mis aga puudutab loomapidamist, siis hea omanik kaalub looma võttes niigi, mis ja kuidas saab tema eluajal ja siis, kui teda enam pole. Just see, aga mitte sünniaasta eristab teda inimesest, kellele looma ei tohiks usaldada.