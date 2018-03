Ameerika noored on koolidest vabad ja nautimas kevadvaheaega, kuid teevad seda üsna omapärasel ja pöörasel moel. No miks juua alkoholi tavainimeste kombel klaasist? Ei, sest ju mekib see mööda kannikaid alla nirisev märjuke lihtsalt niimoodi paremini...

Videol lamavad mehed selili maas, kelle kohale kükitavad bikiinides naised, kelle tagumikule kallatakse alkohol, vahendab The Sun.

Et asi mängulisemaks muuta, siis on sellest tehtud noorte vahel suisa väljakutse. Ja noortel on tugev võistlusvaim!