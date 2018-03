Ma arvan, et te juba teate, mis on minu vastus sellele küsimusele.

Kahjuks on aga too „žanr“ kui selline suutnud senimaani alati pettumuse valmistada. Kas värskelt ilmunud samanimelisel seiklusmängul põhinev „Tomb Raider“ on lõpuks ometi see teos, mis kastanid tulest toob ja sõna otseses mõttes mängufilmide maine mudast välja tirib?

Lara Croft on miljonäri tütar, kes keeldub päranduse saamiseks seitse aastat tagasi kadunuks jäänud isa surmatunnistusele alla kirjutamast, otsustades selle asemel hoopis vaesuses vireleda. Noore neiu isaprobleemid paisatakse ühesõnaga koheselt ekraanile ning need ei lahku sealt kuni lõputiitriteni välja.

Esimene pooltund kulub selle peale, et esitleda Larat kui iseseisvat, südikat ja sportlikku noort naist, kes ei kohku ühegi väljakutse ees. Neiu uudishimu müstilisuse ja mõistatuste vastu (mida mänguseerias ning ka käesolevas filmis ohtralt leidub) jääb seega ilmselgelt tahaplaanile ning see lahendatakse klassikalise „ühest lausest selle seletamiseks piisab“ paljastusega.

Nimelt otsustab Lara lõpuks eelnevalt mainitud surmatunnistusele oma allkirja kritseldada, ent enne veel, kui ta seda teha jõuab, pistetakse talle kätte isast maha jäänud saladuslik karbike, mille avamine teoreetiliselt paras pähkel peaks olema. Reaalsuses ütleb Lara, kui väga talle selliseid mõistatusi isaga lahendada meeldis, keerab karbikest paarist kohast ning juba vaatab talle vastu tolle sees peituv informatsioon. See viib Lara omakorda aga müstilise saare otsingule.

Kui tavapärane indianajonesilik seiklusmärul leiab aega, et vaatajale ka muhedat huumorit ning, mis kõige tähtsam, enda tegevustest hoolivaid tegelasi pakkuda, siis „Tomb Raideris“ on lood pisut kehvemad. Tavaliselt, kui peategelastele paisatakse teele mõni lahendamist vajav mõistatus, seletavad nood asjad vaatajale õhinal lahti, suutmata enda entusiasmi varjata.

Lara Croft seevastu keerab mingeid kettaid, samal peab vaataja aga mõtlema, et kuidas kurat ta lahendust teab ning miks need neetud peamurdjad niivõrd primitiivsed on. Probleemid alistatakse mõne üksiku randmeliigutusega, ise samal ajal vaikselt nohisedes. Kui muudes filmides tehakse asju kindla eesmärgi nimel, siis „Tomb Raideris“ teevad tegelased asju seetõttu, et nii sai stsenaariumisse kirja pandud.

Tahaks öelda, et märulistseenid suudavad mängu uinakule suigutavat narratiivi pisutki elule turgutada, ent kahjuks on tegu klišeelise, kohati lausa halvasti üles võetud tüüpilise hollywoodiliku käkerdusega, mis une silma toob. Tihtilugu paistab esile osade tegelaste rumalus, teisalt kumab kaadritest läbi filmi odavus. Erilist tähelepanu väärivad arvutiefektid, mis on lihtsalt ääretult koledad.

Mäletate, kuidas ütlesin, et filmi esimest pooltundi domineerib füüsiline vorm ning üpriski kiirelt püstitatakse Lara daddy issues? Kõik see päädib sellega, et esimene suurem konflikt, mis leiab aset neiu ja Hiina pikanäpumeestega, möödub valdavas enamuses neiu abituse tähe all. Päästjaks osutub purjakil laevakapten, hiljem aitab eelnimetatud merekaru tütarlapsel põgeneda, peale mida asub Lara päästja rolli aga järjekordne meesterahvas. Kogu filmi vältel on vaid mõni üksik koht, kus iseseisev naine omapäi, ilma mehe abita hakkama saab. Need on faktid.

„Tomb Raider“ oli okei. See ei olnud halb. Ma ei vihanud seda.