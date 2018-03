Juhivahetus umbes aasta enne valimisi on risk, mis näib Reformierakonnale ära tasuvat: kuniks erakondade valimisplatvormide kallal käib kibe töö, täidab oravapartei eetrit personaliküsimustega. Nüüdseks teame, et Reformierakonna kroonimata kuninganna Kaja Kallase paremaks käeks saab avalikkuse ees seni varjul olnud Kert Valdaru. Ent kas tasub partei sisemisele uuenemisele liigsuuri ootusi panna seniks, kuni erakonnas annab endiselt tooni mitu halli kardinali tiitliga pärjatut?

1. juulini, kui üle Eesti peaksid vurama hakkama piletita bussid, on lahenduseta küsimusi kui palju: kas edaspidi tuleks bussi valida lõpp-peatuse järgi, kas igal maakonnal on oma sõidukaart, ning peamine: kas tasuta bussid üldse tulevadki või saavad ühistranspordikeskused lisavahendeid kasutada hoopis liinivõrgu tihendamiseks? Kindel on, et peaministripartei ei loobu valimiste eel võimalusest öelda, et meie tegime. Olgu või kehvasti.

Vaatlus või näitemäng?

Euroopa Parlamendi otsus mitte saata Venemaa presidendivalimistele vaatlejaid on siinmailgi tõstatanud küsimuse, kas riigikogu liikmed peaksid nädalavahetuseks koju jääma. IRLi liige Mart Nutt juba teataski, et temani on jõudnud info, et naaberriiki reisimine lõppeks arvatavasti mitmetunnise kinnipidamisega. Kui vaatlusest ähvardab saada paremal juhul näitemäng, halvimal juhul osaluseksperiment, ei tasu tõepoolest minna.

Kaaperdatud seadus