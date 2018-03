Tegelusraamat „Meie Eesti”, 100 kleepsu ja Maxima kaubanduskett, kes neid suudaks lahutada!

Tõsimeeli, kui Maxima „Meie Eestiga” välja tuli, tundus, et tegu on geniaalseima mainekujundusteoga. Eriti, kui nägin nelja-aastast tirtsu õhinal Eesti-kleepse sorteerimas ning raamatusse paigutamas. Puhas ilu! Kuniks saabus kampaania viimane päev ja kodudes-poodides läks lahti möll – viimaste kleepsude pärast.

Keegi ei taha näha lapse suu ümber nutuvõru, kui puuduolevad kleepsud jäävadki kätte saamata. Eriti neil lastel, kellele usinad õpetajad kleepsuraamatu täitmise suisa kohustuslikuks ja hindeliseks tegid. Tule, taevas, appi! Mõni ime, et Maxima kassapidajad on südamerabanduse äärel, kui neil juhtumisi enam ei olegi nõudlikele klientidele kleepse anda – mis otsas, see otsas. Aga ärimees Nossovid ei maga: juba käivad kleepsude peale netioksjonid. Kus nõudlust, seal pakkumist.

Vaevalt, et Maxima kampaaniameistrid selle peale tulid, et „Meie Eesti” nii edukaks kujuneb. Et aga nii on juba juhtunud, kas poleks siis mõistlik rahvuslikus tuules menukiks tõusnud ettevõtmist võidupühani pikendada? Säästaks lapsi ja emasid-isasid nii Nossovitest kui ka nutuvõrudest, mis on praeguseks juba liigagi sinimustvalgeteks värvunud.