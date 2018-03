USA väeüksus tappis 16. märtsil 1968 Lõuna-Vietnamis My Lai külas 504 rahulikku elanikku, kelle seas oli palju naisi ja lapsi. Tegemist on ühe koletuma sõjakuriteoga USA armee ajaloos. Reedel mälestasid My Lais veresauna ohvreid tuhanded inimesed. Nende seas olid nii veresauna imekombel üle elanud vietnamlased kui ka endised USA sõdurid.

„Nad tapsid ja tapsid. Üks mees rebis minu ema juustest, surus ta pea vee alla ja tulistas,“ meenutas üks vähestest ellujäänutest. Kuid USA sõdurid ei piirdunud tulistamisega. Nad vägistasid naisi, loopisid käsigranaate majadesse ja panid need põlema. Nad lõid ohvritel pead otsast ning lõikasid kõrvad ja keele ära.

Avalikuks tulid need metsikused alles aasta hiljem tänu uurivale ajakirjanikule Seymour Hershile, kes sai selle eest 1970. aastal maineka Pulitzeri auhinna. Veresauna korraldajad pääsesid siiski karistuseta. Vaid nende komandör pidi viibima kolm ja pool aastat koduarestis.

My Lai veresauna ohvrite mälestamine. (AFP/Scanpix)

Pärast My Lais juhtunu avalikustamist pöördus USA avalik arvamus kiiresti Vietnami sõjas osalemise vastu ning USA valitsus otsustas väed Vietnamist välja tuua.