Sõda käib Ukrainas juba mitmendat aastat tegelikult mitmel rindel. Kui Krimmi suunas on peamiselt tegu ideoloogilise sõjaga, siis Donbassi suunas käivad päris lahingud. Lootus, et sõjategevus võiks kunagi lõppeda, on küll olemas, kuid üsna pisike. Juba pikemat aega arutatakse rahusõdurite Ukrainasse paigutamise võimalust.

Kuigi rahumissioonist hakati tõsisemalt rääkima juba enam kui pool aastat tagasi, pole sellel jutul konkreetseid tulemusi. USA välisministeeriumi eriesindaja Ukrainas Kurt Volkeri sõnutsi on jõutud lausa ummikusse. Samas ei tohi püssi lõplikult põõsasse visata, sest ka kõige lootusetumast olukorrast võib olla väljapääs.

Venemaa ja Ukraina saavad rahusõdurite võimalikust paigutusest Ukrainas ja nende õigustest nimelt erinevalt aru.

Venemaa meelest peaksid rahuvalvajad asuma peamiselt Ukraina armee sõdurite ning tunnustamata Donetski ja Luganski „rahvavabariikide” rindejoonel, aga ka mujal, kus liiguvad rahvusvaheliste organisatsioonide töötajad. Venemaa president Vladimir Putin toetas esmalt sõnades rahuvalvekontingendi saatmist Ukrainasse, kuid peamiselt ainult selleks, et tagada Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni töötajate julgeolek. Ukraina keskvalitsuse arvates peaks ÜRO missioonil olema tunduvalt suuremad õigused ja rahuvalvajad peaksid asuma kogu Donbassi territooriumil kuni Venemaa riigipiirini.