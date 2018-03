Suhe õnnestub kõige paremini siis, kui partnerite vahel on usaldus ja turvatunne, et nad võivad üksteisega kõike jagada. Teada on, et enamus mehi ei ole eriti jutukad. Ometigi on ka neil omad soovid, mida nad oma naiselt ootavad.

Portaal Your Tango toob välja seitse asja, mida mehed oma naistelt ootavad.

1. Mees armastab, kui sa märkad, kuulad ja armastad teda