Moelooja Liisis Eesmaa võttis kätte ja läks veidi üle poole aastase poja Kuuga kuuks ajaks Aasiasse, millest poole veetis Hong Kongis. Reis kujunes üsnagi väljakutseid täis seikluseks, sest Liisi andis beebi kõrvalt moekursuseid ning öösiti valutas koos lapsega lõikuvaid hambaid. Samas teatab naine, et ei oskaks ega suudaks ka kodus niisama rahulikult istuda.

„Päevad olid sellised, et ma olin täiesti sodi! Ma olin väsinud, kuna pidin kolmekümne erineva inimesega koostööd tegema ja aitama neil maksimaalset moekunsti saavutada. Öösiti olin oma beebiga üleval, kel hambad tulid igemetest välja. Ütleme nii, et see ei olnud kerge, päris intensiivne," tunnistab moelooja.

Puhata sai Eeesmaa reisil suhteliselt vähe, kuid tema sõnul, ei olegi ta puhkaja iseloomuga. „Kui ma olen juba kaks-kolm päeva rahulikult kodus, siis mul hakkab juba sügelema, et oleks vaja kuidagi tegutseda, mul on vaja oma elu keeruliseks teha ja ära rikkuda!" naerab ta.