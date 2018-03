See kevad tuleb Star FM-i armastatud raadiohäälele, Allan Roosilehele eriti kergelt, sest mees on juba mitu kilo kehakaalust kaotanud ning plaanis on veel mõned kilod maha raputada.

„Et ma saaks ikka kõik oma armsad ülikonnad selga panna, mis mul vahepeal on jäänud unarusse. See on minu selle kevade kõige suurem tundmus. Mul on puudu veel ainult natukene, viis kilo olen juba saavutanud. See kevad tuleb mul täitsa teisiti, rõõmsamalt!" sõnab ta.