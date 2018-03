Kui kunagi oli aeg, mil polnud kahtlustki, et mõnusa meelelahutuselamuse saamiseks tasub vaadata pigem filme kui seriaale, siis täna ei pea see enam nii paika. Seriaalide tegemisele ja televaataja ootustele pööratakse järjest enam tähelepanu ning vaatajanumbrid tõestavad, et tehtud töö kannab ka vilja. Vähemalt mõnikord.

Kui uurida Eesti ühe andekaima seriaalikirjutaja Martin Alguse käest, kelle käe all on teleekraanile ilmunud sellised kodumaised sarjad nagu “Ühikarotid”, “Ment”, “Naabriplika” ja “Padjaklubi”, mis teeb ühe sarja tema jaoks heaks, siis vastus on lihtne - tõetruudus.

“See võib olla raju komöödia või sügav tragöödia,” sõnab Algus, “vahet pole, kui see on tehtud kire ja andega, mis muudab selle maailma mitmekihiliseks ja oma reeglite järgi toimivalt usutavaks, siis ongi huvitav.”

Küll aga nendib mees, et need ei pruugi alati kõige populaarsemad sarjad olla, kuid seal on tema jaoks midagi ehedat, mis selle konkreetse sarja universumi väga tõeseks muudab.

“Ma lasen ennast sinna sisse viia, ära tinistada ja veedan hea meelega nädalaid või isegi kuid nende tegelaste seltsis,” räägib Algus veendunult, lisades, et lihtne on öelda, et heal sarjal peavad olema lahedad tegelased, huvitav areen, põnev lugu, kuulsad osatäitjad, eriefektid jne, aga kui see kõik on tehtud ilma selle tõetunnetuseta, siis see tema jaoks ei toimi.

Kuidas aga legendaarne sarjakirjutaja ise oma sarjade tõetunnetuse tagab? “Selleks tuleb tegelaskujusid lahti kirjutades piisava põhjalikkusega jälgida, et nad käituksid usutavalt ja samas mitmeplaaniliselt,” sõnab Algus, “samuti peab sarja süžee omas universumis usutav olema, olgu see universum kui hullumeelne tahes.”

Siit leiad näiteid headest ja kvaliteetsest seriaalidest, mille IMDB hinne on üle kaheksa. Kas lisaks kõrgele vaatajaskoorile on neis seriaalides ka tõetunnetust, saab igaüks ise otsustada.

“Häbitu” (“Shameless”, 2011), IMDB hinne 8,7 punkti 10st.

Meeletu peredraama keskmes on alkohoolikust pereisa ning tema kuus last, kes tänu isa pidevale pummeldamisele iseseisvalt hakkama peavad saama. Saage tuttavaks võrratult ebaterve Gallagheride perega.

“Mentalist” (“The Mentalist”, 2015), IMDB hinne 8,1 punkti 10st

Endine "selgeltnägija" Patrick Jane asub tööle California Uurimisbüroo nõustajana. Oma ülemuste pahameeleks pole tööeeskirja järgimine mehe tugevaim külg, ent tema harukordne võime inimesi lugeda ning nendega manipuleerida teevad temast kuritööde lahendamisel uurijatele hindamatu abilise. Erilist huvi pakuvad Jane'ile sarimõrvar Red Johniga seotud juhtumid, kuna just tema tappis aastate eest mehe naise ja tütre.

“Twin Peaks” (“Twin Peaks”, 2017), IMDB hinne 8,6 punkti 10st

Lugu jätkub 25 aastat pärast noore iluduskuninganna šokeerivat mõrva omapärases "Twin Peaksi" nimelises väikelinnas. Uus "Twin Peaks" linastub 18. osas ning on jätkuks originaalsarja 25 aasta tagusele sündmustikule, kus Kyle MacLachlan’i kehastatud FBI agent Dale Cooper uuris iluduskuninganna Laura Palmeri (Sheryl Lee) mõrva.

“Friends” (“Friends”, 1994), IMDB hinne 8,9 punkti 10st

Rohkelt auhinnatud maailmakuulus komöödiasari "Friends" ehk "Sõbrad" jälgib kuue New Yorgis elava sõbra igapäevaelu.

“Miljardid” (“Billions”, 2016), IMDB hinne 8,4 punkti 10st

Kõrgelt hinnatud põnevas draamasarjas põrkuvad kaks New Yorgi suurmeest - nutikas ja sõnaosav riigiprokurör Chuck Rhoades ning ambitsioonikas investeerimisgeenius Bobby Axelrod. Teineteise üle kavaldamiseks kasutavad mehed ära kogu oma osavuse ja mõjujõu, kaalukausil sõna otseses mõttes miljardid. Peaosades Oscari nominent Paul Giamatti ja Kuldgloobuse laureaat Damian Lewis.

“Californication” (“Californication”, 2007), IMDB hinne 8,3 punkti 10st

USAs vaatajarekordeid löönud menuseriaal kirjanikust, kes maadleb nii seksi- kui narkosõltuvusega, üritades samal ajal poole kohaga kasvatada oma tütart ning sõdida endise tüdruksõbraga. Peaosas "Salatoimikutest" tuttav David Duchovny, kes sai 2008.aastal selle osatäitmise eest Kuldgloobuse.

“Noor paavst” (“The Young Pope”, 2016), IMDB hinne 8,4 punkti 10st

Oscari võitnud lavastaja Paolo Sorrentino verivärske meisterlik draamasari, mis räägib loo esimesest USA päritolu paavstist Pius XIII-st, keda kehastab Jude Law. Itaalia juurtega noor paavst osutub märksa konservatiivsemaks, kui Vatikanis oodati, maadeldes lisaks kiriku doktriini küsimustele ka isikliku kriisiga.

“Hea võitlus” (“Good Fight”, 2017), IMDB hinne 8,4 punkti 10st

Verivärske õigusdraama "Hea võitlus" lugu hakkab hargnema aasta pärast auhinnatud draamasarja "Hea naise" viimaseid sündmusi. Ulatuslik petuskeem on hävitanud noore juristi Maia Rindelli (Rose Leslie) maine ning majanduslikult laastanud tema mentori ja ristiema Diane Lockharti (Christine Baranski). Olude sunnil tuleb naistel senisest firmast lahkuda. Nii asuvad nad Diane'i endise alluva Lucca Quinni (Cush Jumbo) kõrval tööle uues mainekas õigusbüroos, kus üheskoos asutakse end üles töötama. Karjääri kõrvalt üritavad naised valgust heita ka nende elu hävitanud suurele riisumisjuhtumile, Haarav sari tõmbab paralleele probleemidega kaasaja Ameerika ühiskonna- ja poliitikaelus.

Kõik ülalnimetatud sarjad on leitavad ka Viaplay videoteegist.