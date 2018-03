Kuna DeGeneres ei suutnud üksinda üüri maksta, kolis ta räpasesse keldrikorterisse. "Magasin põrandal madratsil, mis kubises kirpudest. Ja ma kirjutasin kogu aeg - luulet ja laule ja muud värki. Mõtlesin: "Miks see ilus 21aastane tüdruk on surnud, aga need kirbud elavad?""

Ehkki Ellen DeGeneres on Hollywoodi vaimukamaid inimesi, on temagi traagikat tunda saanud.

"Mõtlesin, et oleks vinge, kui saaksime lihtsalt telefonitoru haarata ja jumalale küsimusi helistada ja vastuseid saada," seletas Ellen oma sketši "Telefonikõne jumalale" tagamaid. "Jutt hakkas jooksma, panin kõik kirja ja lõpetades lugesin läbi ja mõtlesin: "Oh issand, see on jube naljakas. Ma esitan selle Johnny Carsoni saates ja minust saab esimene naine selle saate ajaloos, kellel palutakse istuda."