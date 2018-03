Tallinna piirile Peterburi ja Lagedi tee ristumiskohta kerkiv Rimi hüpermarket on pealinnast idasuunal liikuvate inimeste seas tekitanud elavat huvi. Eile toodi sügisel valmiva ärihoone katuselt alla sarikapärg.

Peterburi tee 98 ärihoonet arendava Capital Milli ehitusjuht Taavi Kiisk väljendas sarikapeol heameelt, et tulevased kliendid on perspektiivikasse asukohta rajatava Rimi vastu juba praegu huvi tundmas, mis näitab, et arendus täidab olulise tühimiku.

„Loome kohta, kus seni polnud mitte midagi millegi, mille vastu inimestel on selge vajadus,“ ütles Kiisk. „Fakt, et sellest saab viimane Tallinn-Narva maantee äärde jääv suur kauplus ja teeninduskeskus enne piirilinna, on kõnekas. Iga päev väljub Tallinnast itta või ringtee abil teistel suundadel kümneid tuhandeid inimesi, kelle jaoks saab Peterburi tee 98 olema mugavaks kohaks, kus sooritada oma argiostud ja muud toimingud.

Peterburi tee 98 lähedal ristuvad suured ja olulised teed, mis tagavad hea ühenduse Vana-Narva maantee tööstuspiirkonna, Muuga sadama, Tallinna ringtee, Lasnamäe ja Tallinn-Narva maanteega.

Hoone ehitab Mitt & Perlebach, kelle juhatuse liikme Kristjan Mitti sõnul on ehitus vaatamata külma talve tõttu tekkinud viivitustele kulgenud graafikus.

„Peterburi tee 98 ärihoone ei tähenda mitte ainult ühe maja ehitamist, vaid see on esimene samm Tallinna piirile tervikliku ärikeskkonna kujundamisel ja meil on hea meel anda sellesse oma panus,“ lausus Mitt. „Ehitus kulgeb plaanipäraselt ja heas koostöös arendajaga.“

Rimi kommunikatsioonijuht Katrin Bats ütles, et allüürnikest on täna juba kindlalt oma positiivse vastuse andnud apteegikett Benu, millele on lisandumas mitmeid muid teenuseid.

„Saame lubada ka seda, et hoones saab olema lillepood. Lisaks aga ootame pakkumisi erinevaid teenuseid ja toitlustust pakkuvatelt ettevõtetelt. Asukoht on väga atraktiivne ning koos on võimalik pakkuda klientidele häid terviklahendusi,“ lisas Bats.

Tänavu novembris valmiva hoone suletud netopind on 3871,5 ruutmeetrit, millest Rimi asub kliente teenindama 2955,5 ruutmeetril ning allüürnike ja üldala tarbeks jääb 729 ruutmeetrit. Lisaks toidu- ja tarbekaupu müüvale Rimile hakkavad hoones tegutsema teiste seas apteek, lillepood ja toitlustusettevõtted.

Peterburi 98 Rimi kaupluses on teistsugune sisekujundus, kus fookus on põhjamaisel lihtsusel. Poe interjöör on avaram, lihtsam ning modernsem. Ökoloogilise jalajälje minimeerise eesmärgil on selles ja teistes Rimi hyperites kasutusel kõige kaasaegsem ja keskkonnasäästlikum tehnika, alustades külmikutest lõpetades laevalgustitega.

Peterburi tee 98 ärihoone arhitekt on Ivo Rebane büroost Guru Projekt OÜ ja hoone ehituse peatöövõtjaks on Mitt & Perlbecah OÜ.

Fotod: Erlend Štaub

