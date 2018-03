Briti lavastaja Danny Boyle kinnitab kuuldusi, et ta töötab 25. Bondi-filmi stsenaariumi kallal.

Boyle'i on nimetatud üheks tõenäolisemaks pretendendiks juubelifilmi lavastaja kohale, kuid tema möönab vaid seda, et kirjutab parajasti stsenaariumi. "Trainspottingu" ja "Rentslimiljonäri" režissöör rääkis New York Postile, et loob seda kahasse John Hodge'iga, kelle sulest oli pärit nii "Trainspotting" kui ka selle mullune järg "T2". Rohkem üksikasju Boyle enda sõnul paljastada ei tohi.

Bondi-filme tootev MGM pole uue filmi režissööri nime teatanud. Kardetavasti jääb uus film agent 007 osatäitjale Daniel Craigile viimaseks.

Boyle teatas uudist New Yorgis oma uue lühisarja "Trust" esilinastusel. 10osaline sari räägib J. Paul Getty III röövimisest - nagu ka Ridley Scotti mullune "Kogu maailma raha".