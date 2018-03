Paadid, kaatrid ja jahid vallutavad sel nädalavahetusel Eesti Näituste Messikeskuse, kus meremessil jääb ankrusse üle 200 erineva veesõiduki.

Huvi mere ja meresõidu vastu on Eestis tõusuteel olnud juba mõnd aega. Hobilaevastik suureneb, usinalt käiakse väikelaevajuhtide kursustel, avatud on uusi purjetamiskoole ja jahisadamaid. Nii polegi imestada, et ka Meremess toimub eelmisest suuremana ning osalejate ring ulatub Eestist, Lätist, Leedust ja Soomest kuni Itaaliani.



Peale veesõidukeid ja nende varustust esitlevate väljapanekute leidub ka muud merega seotut. Kohal on mereriiete ja lisatarvikute pakkujad, Veeteede Amet ja merepäästjad, purjeõppeasutused ja väikesadamad. Võib öelda, et Meremessil saab kõige paremini ja ühest kohast hea ülevaate Eesti hobimeresõidu ning väikelaevanduse hetkeseisust.