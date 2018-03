HBO draamasarja "Suured väiksed valed" staar Nicole Kidman valmistub koos telefirma ja David E. Kelleyga uut lühiseriaali tegema.

New York Posti andmeil kannab sari nime "The Undoing" ning põhineb Jean Hanff Korelitzi 2014. aasta bestselleril "You Should Have Known". Loo keskmes on edukas terapeut Grace Sachs (Kidman), kes valmistub avaldama oma esimest raamatut, kuid kelle elu katastroof pea peale pöörab.

Kelley kinnitab oma avalduses, et karakteripõhine psühholoogiline põnevik inspireerib teda väga. "Mul on väga hea meel, et saan seda koos Nicole'i ja HBOga teha."