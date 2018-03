Pühapäeval astuvad Kanal 2 selle kevade kõige üllatavamas shows “Legendide lahing” võistlustulle Elina Born ja Karl-Erik Taukar, Hanna Martinson ja Kristel Aaslaid, Mart Müürisepp ja Meisterjaan.

„Legendide lahing“ on lõbus saade, kus tuntud inimesed tögavad teineteist täiesti uues vormis – vastastikku vaimukaid riime räppides. Ehkki sõnad on tabavalt teravad, puudub siin igasugune pahatahtlikkus, sest tegelikult on lahingpaarid omavahel head sõbrad ja tuttavad.

Seekord lähevad räpilahingus vastamisi lauljad Elina Born ja Karl-Erik Taukar, kes kumbki on oma võidus täiesti veendunud. Humoorikas sõnasõjas virutatakse „purakaid“ nii vastase karjääri, välimuse, edevuse kui ka muudel erutavatel teemadel.