Gruusia siseministri sõnul on juhtunuga seoses algatatud kriminaalasi. Kuurordi administratsioon on aga sündmuspaigale kutsunud köistee tootja Doppelmayr Groupi inspektorid, et viia läbi täielik uurimine.

Video sotsiaalmeediasse postitanud mehe sõnul said pinkidelt maha hüpanud või nende alla jäänud inimesed mitmeid vigastusi. Masin peatati pealtnägija sõnul ligi kaks minutit pärast selle purunemist. Päästjad jõudnud mäele 7-8 minutiga.

Õnnetusse sattunud tõstuk hakkas tööle alles täna hommikul

Eestist pärit Leena rääkis Õhtulehele, et oli koos kaaslastega puhkusel samas keskuses, kuid nad lahkusid sealt täna hommikul. "Kuulsime jah, et midagi sellist juhtus. Kohutav! Meiega on kõik korras, hommikul veel liftid kõik töötasid. Meil läks ikka väga õnneks!"

Ta täpsustas veel, et videol näha olev tõstuk oli nende sealviibimse ajal kogu aeg kinni ning avati ilmselt alles täna.

"Väga kenad tõstukid olid. Me veel imestasime, et moodne ja turvaline kõik," lausus Leena, et tõstukid olid uued.