"Olen pikalt mänginud mõttega teha Keskerakonna valimisplatvormi toimkonnale ettepanek kaaluda ka EAS-i kui sellise kaotamist," leiab Põhja-Tallinna vanem, keskerakondlane Raimond Kaljulaid.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) annab septembrist regionaaltoetuste jagamise üle Riigi Tugiteenuste Keskusele (RTK) ning sellega seoses väheneb EASi tänavune eelarve 134 miljoni euro ning koondatakse ka umbes 45 ametikohta.

Kaljulaid kirjutab sotsiaalmeedias, et ta ei usu, et Eesti SKT kasv EASi kaotamise tõttu pidurduks või et see üldse kuidagi majanduse toimimist mõjutaks.