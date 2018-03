Ta ise kirjeldas, et hoolimata koristamisest - tuba nägevat ikka pidevalt samasugune välja. Ta ise ei suuda enam otsustada, kas tuba on korras või sassis.

Naine postitas foto elutoast Mumsneti foorumisse, et teised kommenteerida saaks, vahendab The Sun.

Ema postitas oma elutoast foto veebi, et saada ausat vastukaja, kas ta tuba on väga segamini ja must.

Fotot vaadates ei tule pikalt aru pidada, sest piisab ukse vaatamisest, mille küljes ripub hooletult jope.

Enamus nõustusid, et ega korda seal olevat ei paista, pigem korratust. Mõni siiski leidis, et liigselt koristatud toad, kus riiulid, lauad ja diivanid on asjadest puhtad - need tekitavad tühja tunde. On ju enamasti müügile pandud elamud väga hoolikalt ja viimse perfektsuseni küüritud.

Aga otsusta ise!