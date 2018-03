"See on lennundusinseneride töö pärl!" lausus Eesti Lenndundusmuuseumi juhataja Mati Meos rahulolevalt, kui maailmakuulus hävituslennuk Harrier Tartumaal asuvas muuseumis maandus. Õigupoolest jõudis maailmakuulus hävituslennuk Harrier Inglismaalt lennundusmuuseumisse treileril tükkidena, olles eelnevalt selja taha jätnud ka pika meresõidu. Harrieri oodati lennundusmuuseumis aga pikisilmi mitu aastat. "Harrier on üks esimesi vertikaalstardi ja -maandumisvõimekga lennukitest," kirjeldab Meos kohalejõudnud pärli. See tähendab, et see lennuk suudab õhku tõusta ja ka maanduda paigalt nagu helikoptergi.

Meose sõnul on sellel lennukil olnud ka ajaloos oluline roll. Sarnase lennuki tootmist on proovinud ka prantslased ja venelased. Esimestel seeriatootmine ei õnnestunud ja teistel kaasnes nendega nii palju õnnetusi, et need võeti relvastusest maha.

Inglased ja Ameeriklased täiendasid aga lennukimudelit käsikäes ning Harrier jõudis tootmisse 1970. aastatel. Oma koha leidsid Harrierid kiirelt mitme riigi sõjaväerelvastuses, Ameerikas ja Hispaanias on need Meose teada kasutuses veel praegugi. Maailmakuulsat hävituslennukit muuseumisse jõudmine ei olnud lihtne, sest nagu Meos ikka ütleb, et iga uue lennumasina hankimiseks vajab muuseum nii suurt hulka raha kui õnne. Harrieri saamiseks tehti mitme aasta eest Inglismaale ametlik taotlus, kuid see jäi vastuseta. Nüüd leiti aga, et see lennuk on olemas ühes Inglismaa restaureerimisfirmas. Et viimase jaoks oli lennuk äriprojekt, õnnestus lennuki eest küsitud summa kokku saada ja kohale see jõudiski.