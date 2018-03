Oh see vaene eesti keel, mida ei murenda ainult noorukite släng, vaid minu arvates ka üsna järjekindel keeleseadusest mööda hiilimine. Nii oledki sa pärismaalasena ja päriskeelsena oma pealinnas oma keelega sageli üksi. Küsimus pole sealjuures ju suurlinnastumises ega üleilmastumises, vaid natuke ka meis endis, kes me liiga kergesti alla anname, et end igal võimalusel näidata mitmekeelsena.

1. Astun läbi Balti jaama turu. Parandan igaks juhuks ära sildi armeenlasest müüjate letis, kus on ühe köögivilja juurde kirjutatud kalikaz. See on kujunenud meil kenaks omavaheliseks traditsiooniks. Ei saaks öelda, et müüjad eesti keelega hakkama ei saaks.

2. Ostan tõmmu noormehe käest klaasi apelsinimahla. Tema räägib mõistagi inglise keelt, ehkki emakeel on tal ilmselt hispaania. Ükskõik, kuidas ma temaga maakeeli suhelda prooviks, ei saaks ta minust aru.

3. Mind kõnetab tööstuskaupade müüja. Puhtas soome keeles. Viisakusväljendite piires. Eesti keelt ta ei oska. Müüja on ju nagu kala – teab, kus vesi on sügavam ja raha rohkem.

4. Läbi Balti jaama astudes kostub valjuhäälditest venekeelne teade rongide väljumise kohta. Paned silmad kinni ja ei saagi aru, et mis aasta on – 1986 või 2018. Jääb üle kujutleda rasvapirukate lõhna õhus hõljumas ja illusioon Nõukogude jaamast ongi olemas.

Tahame või mitte, Tallinn on kakskeelne linn ja järjest enam ta selleks muutub. Vastutulelikult tõlgime silte, seadusi, tutvustusi kahte keelde. Küllap varsti ka kolme keelde. Lätis näiteks saavad kõik läti keeles hakkama, sest kogu haridus on lätikeelne. Meil on üksnes eestikeelne haridus kättesaamatusse kaugusesse sõitnud rong, millele enam järgi ei jõua.

Keeleõpetajaks vastu tahtmist

5. Sõidan liftis kontorisse koos kahe tõmmu, ilmselt India päritolu noormehega, kellel on ilmselt samas majas kontor. Kuna nad pole kindlad korruses, arutame nendega seda muidugi puhtas inglise keeles. Mis asjaoludel peaks hooajatöölised, kes siia programmeerima või panku looma on tulnud, kohaliku keele ära õppima? Kahe-kolme aasta pärast on nad ju läinud.

6. Astun lõunatamiseks sisse ühte aasia restorani vanalinnas. Ettekandja naeratab säravalt, kuid tema sõnavara piirdub viisakusväljenditega.

7. Sadamalähedase kvartali riidekaupluse müüjanna valdab hulgaliselt võõrkeeli, eesti keel nende hulka ei kuulu.

8. Pangakontoris, mida peab tikutulega taga otsima, üritan lahendust leida ebatraditsioonilisele probleemile. Teller, kelle emakeel ei ole kindlasti eesti keel, üritab minust aru saada. Ilmselgelt pole minu eesti keel selle probleemi lahendamiseks piisavalt „köögikeelne“, mis on kõnekeelena ilmselt lasteaias omandatud.

Natuke on valus ja natuke on häbi, kui kuulad oma emakeelt sellisel moel kõnelduna, ka keeldub teenindaja teistele keeltele üle minemast. Tundub nagu oleks ma pärismaalasena muutunud osaliseks keele omandamise vaevalistes õppetundides.

Vehime nagu kaks tumma nii et nahk märg, aga lõpuks saavad asjad aetud. Eesti keeles. Vähemalt millegi poolest on tänane päev oma ülesande täitnud!

9. Õhtul sisenen poeketti ja üritan suhelda saalitöötajaga. Saalitöötaja aga ei räägi ühtegi mulle mõistetavat keelt, sest ta on kurt. Tundub nagu oleks minu keeleprojekti tabanud vandenõu. Juureldes selle üle, et kas viipekeel erineb omavahel eesti ja muudes keeltes, suundun iseteeninduskassasse. Kui minuga nagunii inimesed suhelda ei taha või saa, valin roboti. Robot, näe, suhtleb minuga puhtas eesti keeles. (Mind on alati üllatunud, kui ruttu pangaautomaadid Soomes ja Lätis minuga eesti keelele üle lähevad.)

10. Koju jõudes kuulen lastetoast juba kaugele kostuvat inglisekeelse juutuuberi üsna lamedat lalinat. Ma ei teagi, mis on hullem: kas see, kuidas nad räägivad inglise keelt või see kuidas nad estoninglishit väänavad. „No seda ei saa ju teistmoodi öelda,“ laiutavad lapsed käsi. „Vaata, et sa ei kirjuta inglise keeles, kui eestikeelne sõna meelde ei tule,“ manitsevad lapsevanemad lapsi enne kirjandeid.

11. Jõuab koju väiksem laps ja käivitub Minecraft. „Võta nüüd skin ja siis emerald,“ kuulen ma. „Eesti keeles,“ möirgan nagu emalõvi. „See on kest ja smaragd“. Panen tähele, et viimasel ajal parandan pidevalt laste kõnekeelt ja möirgan aina „Eesti keeles!“.

12. Ma ei kirjutanud sel päeval e-etteütlust. Ilmselt on trauma kõikvõimalikest Wilhelmine Vibu sarnastest õpetajatest liiga suur. Seda enam, et kuidas ma peaksin täiskasvanuna oma teadmisi keelereeglitest värskena hoidma, kui need võrreldes minu kooliajaga muutuvad kiiremini kui hinnad Tallinna börsil? Midagi püsivat võiks ju ometi olla? Mitte nii, et üks keeleinimene parandab teksti teise järel punaseks ja imelikul kombel on mõlemal õigus? Milleks sellele auru raisata, kui palju olulisem on see, kuidas ja mida öeldakse.