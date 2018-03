„Minu telefon annab kinnist tooni kõikidele numbritele, mis pole kontaktid,” ütleb Brigitte Susanne Hunt, et pärast seda, kui tema telefoninumber avalikuks sai, ei vasta ta enam võõrastele numbritele. Eile rääkis Hunt oma videoblogis, et on hakanud saama palju sisutuid kõnesid, millele ta enam ei reageerigi.

Brigitte numbri said fännid teada, kui Lauri Pedaja üritusel Playnupp selle kõva häälega välja ütles. „Ma olin Lauri peale natuke pahane küll. Üllatusin, sest ma ise ei teeks sellist nalja kunagi. See on kellegi isikuandmete lekitamine,” sõnab Hunt, et ei tuleks sellise asja pealegi ja tõdeb, et inimesed on erinevad.

„Ma vastasin umbes esimesele kümnele kõnele,” räägib Brigitte, et aimas kohe alguses, milles asi on. „Enamik olid telefonitoru otsas vait. Sõbranna uuris numbrid välja ja need on tegelikult mu umbes 13aastased fännid, kellest enamik on poisid,” sõnab ta. „Kui ma lasin peikal tagasi helistada, siis ütlesid kõik, et vale number, sest nad ehmusid mehe hääle peale,” ütleb Hunt, et kõik vastasid samamoodi või oldi telefonitoru otsas üldse vait. „Üks naljakas tüdruk helistas ja ütles ”Tsau Brigitte, sorry, et ma sulle helistan, ma lihtsalt tahtsin öelda, et sa oled nii äge inimene”. Siis ma vastasin talle, et aitäh,” räägib Brigitte väiksest fännist, kes ka midagi rääkida julges.

Kuna kõnesid tuli päevas mitukümmend ning see häiris ka siis, kui telefon hääletu peal, otsustas Hunt seadistada oma telefoni Do not disturb režiimile, mis lubab helistada ainult kontaktidel, kelle ta oma telefoni salvestanud on.

Telefoninumbrit Hunt muuta ei plaani, vaid kavatseb võõraste numbrite peale enam mitte reageerida. „Kindel viis minuga ühendust saada ongi kirjutada e-mail või saata sõnum,” sõnab Brigitte, et koostööpartneritega selle tõttu kontakt ei katke.