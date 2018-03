Eesti tehnoloogiafirmadel tuleb tööjõu pärast konkureerida üle maailma, aga andekaid noori on vähe või on nad ära läinud, sest tasuta kõrgharidus pigem pidurdab Eesti läbimurret.

Mainor Ülemiste juhatuse esimees Margus Nõlvak ütles Äripäevale, et eestlastele meeldib rääkida, et oleme IT-riik ja maailmas esirinnas, kuid reaalsus on karmim: "Eesti tööjõu maksusüsteem ei ole konkurentsivõimeline – meil on ühed kõrgemad tööjõumaksud Euroopas."

Nõlvak rõhutas, et IT-sektoril on kohe vaja 7000 spetsialisti. Tagasi peaks tulema need 85 000 noort, kes on siit ära läinud.

Nõlvak ütles, et riik on käivitanud ümberõppeprogramme ja ka ülikoolid koolitavad noori spetsialiste, aga sektori töövajadus on hiiglaslik ja ülikoolide pakutav 500–1000 IT-tudengit aastast pluss ümberõppe tulemusena tööturule jõudvad mõnikümmend spetsialisti ei suuda olukorda muuta.

MTÜ Eesti 2.0 tegevjuht Ede Schank-Tamkivi rõhutas, et Eestil on 10-19aastaste vanuserühmas praegu 126 000 noort: "Prognoosi järgi kaob aastaks 2024 tööturult umbes 50 000 töökohta."