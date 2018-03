Täna tähistab 40. sünnipäeva Markus Teeäär. Mees, keda teame Eesti ühe lennukama folk-metal bändi Metsatöllu laulja ja asutajaliikmena. Õhtuleht kohtus muusikuga päev enne sünnipäeva, et rääkida elust erinevate märksõnade kaudu. Sealhulgas armastusest ja sõprusest – sellest, mis ühel õnnelikul metsatöllul taskus alati kaasas käib.

Kodu

Kodu ja „oma inimeste“ olemasolu peab Markus elu allikaks. „Ühest ma olen aru saanud: siit riigist ma kindlasti ära ei lähe,“ lausub Markus, kes on aktiivse muusikuna laias maailmas palju ringi rännanud. Tänasel päeval on ta jõudnud teadmiseni, et ükskõik kui halb see ilm siin Eestimaal on – ikkagi on soov alati tagasi kodumaale oma inimeste juurde tulla.

Teeäär tunnistab, et kahtles Metsöllu algusaastail, kas muusiku elustiil tema rahuliku loomuga üldse ühtib. „Alguses mõtlesin, et olen liiga laisk ja ma ei suuda sellisel alal nagu muusika pingutada. Siis aga leidsin endas selle jõu. Ja ükskõik, kuhu bändielu mind ei vii, mu kodumaa ja kodu on alati siin.“