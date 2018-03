Ligi 50 000 inimest on viimaste päevadel põgenenud Afrinist ja Ghoutast, kus käib aktiivne sõjategevus.

Aktivistide sõnul on Afrinist lahkunud 30 000 inimest, Ida-Ghoutast aga 20 000, kirjutab BBC.

(AFP, Reuters/Scanpix)

13. märtsil teatas Türgi kaitseministeerium, et on Põhja-Süürias ümber piiranud Afrini linna ning seal viibivad kurdi üksused.

Seitsme aastaga on oma kodudest lahkuma pidanud ligi 12 miljonit süürlast. Neist 6,1 miljonit on asunud ümber lokaalselt, kuid 5,6 miljonit on suundunud üle piiri.

Bashar al-Assadi võimule tulekust on riigis hukkunud enam kui 400 000 inimest.