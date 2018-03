Fotode postitamisel autori Facebooki või Instagrami kontole palume lisada teemaviite # abil pildi juurde foto tegemise asukoht: #Karula, #Soomaa või #Vilsandi. Fotole on soovitatav lisada ka allkiri, mis iseloomustab pildil toimuvat või pildi tegemise asukohta. Kõik 16. märtsist kuni 19. novembrini postitatud fotod osalevad meeneloosides, mis viiakse läbi mai-, augusti- ja novembrikuu lõpus.

Peaauhinnaks on matk keskkonnaameti retkejuhiga võitjale ja tema viiele kaaslasele neile huvipakkuvas rahvuspargis. Peaauhind loositakse välja kõigi pildistajate seast, kes märgivad foto juurde lisaks rahvuspargi teemaviitele ka #Keskkonnaamet.

„Meie rahvusparkide matkarajad pakuvad elamusi nii loodus-, kultuuri- kui ka spordisõpradele – Vilsandil võib vaadelda linde, orhideid või hea õnne korral isegi hülgeid, Karulas saab ronida nii vaatetorni kui künka tippu kuppelmaastikku imetlema ja Soomaal saab suurvee ajal kanuudega avastada muidu ligipääsmatuid paiku,“ rääkis Kingumets rahvusparkide mitmekülgsetest matkamisvõimalustest.

Eesti rahvusparkidest kõige väiksem ja künklikum rahvuspark on Karula, mille eesmärgiks on hoida Lõuna-Eestile iseloomulikke metsa- ja järverikkaid kuppelmaastikke. Karulas võib hea õnne korral märgata must-toonekurge, kalakotkast, väike-konnakotkast ja mudakonna.

Rabade- ja jõgederohke Soomaa eripäraks on pea igal aastal korduvad üleujutused, mil liigutakse haabjatega. Soomaal elavatest liikidest on tähelepanuväärsemad meie suurkiskjad – hunt, pruunkaru ja ilves.

Vilsandi on aga meie kõige merelisem rahvuspark – tervelt 2/3 rahvuspargist on veeala! Rahvuspargi aladel talvitub kogu maailmas ohustatud linnuliik kirjuhahk ning seal asuvad Eesti suurimad hallhülge lesilad. Sealne piirkond on sobivaks kasvukohaks 32 erinevale orhidee ehk käpalise liigile.