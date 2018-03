„Eesti otsib superstaari“ kohtunikud Eda-Ines Etti, Koit Toome ja Mihkel Raud on välja valinud 10 tüdrukut, kes pääsesid stuudiovooru ja kust edasipääsu üle finaalidesse otsustab juba televaataja. Millised lood valisid tüdrukud pühapäevaseks saateks?



Anette Maria Rennit - Lady Gaga "You And I"

Helis Järvepere-Luik - Sia "Chandelier"

Cecilia-Martina Mägi - Beatles "Yesterday"

Jennifer Marisse Cohen - Laura Junson "Lahkühtimine"

Johanna Randmann - Justin Bieber "Cold Water"

Katriin Rebeca Selirand - Hedvig Hanson "Tants kestab veel"

Merilin Mälk - Queen "Show Must Go On"

Hele-Mai Mängel - Jarek Kasar "Kodutee"

Sissi Nylia Benita - Etta James "Something's Gotta Hold On Me"

Ketter Orav - Zayn ft Sia "Dusk Till Dawn"