Videol on näha, kuidas kolm lennuteenindajat tualetiukse taga kolgivad ja nõuavad paarikese väljumist, vahendab The Sun.

Lennufirma Virgin Atlantic pardal kohtunud paarike läks nii hoogu, et otsustas juba pärast põgusat tutvust lennukis vahekorda astuda.

Üks lennuteenindaja kommenteerib, et kas see suuseks on väärt oma puhkuse rikkumist.