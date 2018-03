Lõuna prefektuuri operatiivjuht Künter Pedosk ütles, et esialgsetel andmetel tegi alarmsõidukit juhtinud politseinik võimalikult palju, et ohtu vältida.

Ta lisas, et kõikidel liiklejatel on kohustus alarmsõidukile teed anda ja alarmsõidukil, kes sõidab vilkuritega, on samas kohustus tagada sellisel sõidul ohutus. „Õnnetuse täpsemad asjaolud selgitatakse uurimises, kuid esialgu võib üheks peamiseks põhjuseks arvata tähelepanematust. Audijuht selgitas sündmuskohal, et ta ei märganud lähenevat politseisõidukit teda pimestanud päikese tõttu,“ ütles operatiivjuht.