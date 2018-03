Möödunud aastal vallutas Sinu naine eestlaste südamed! Kes laulab end rahva südamesse sel korral? Üllatusi täis lauluvõistlus on tagasi ja seekord on ta suurem kui kunagi varem! Lavale astuvad täiesti uued armastatud Eesti bändid ja peavad maha ühe korraliku lahingu, et selgitada välja kellest saab 2018. aasta rahva lemmik! Saatejuhid on Sünne Valtri ja Kalle Sepp.

Sünne Valtri lubab vägevat hooaega. "Olen väga põnevil, sest "Rahvabänd" oli niivõrd populaarne saade, et usun, et see hooaeg tuleb veel parem!" sõnas Valtri. Mida arvab Sünne aga sellest, et asendada "Eesti laul" "Rahvabändiga"? "Kindlasti mitte. Ma arvan, et Rahvabänd on täiesti omal kohal. Aga kedagi Eurovisioonile saata? Miks mitte! Kuulame kõik üle, mismoodi meil tüdrukud ja poisid laulavad ja siis vaatame, mis järgmine aasta saab!"

Kalle Sepp lavanärvi käes ei vaevle ja lubab, et "Rahvabänd" tuleb sel aastal veelgi ägedam. "Kuigi eelmisel aastal oli üllatusi ja ohhoo-momente palju, siis sel aastal tuleb neid veel rohkem. Ma kardan, et nüüd on leitud veelgi ägedamad bändid," kommenteeris Sepp.