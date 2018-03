Politsei palub inimeste kaasabi selgitamaks välja 17aastase Pireti asukohta, kes lahkus eile oma kodust Kiviõlist ja pole senini naasnud. Pireti lähedased teatasid Õhtulehele, et tüdruk leiti täna õhtupoolikul Tartust. Hetkel teadaolevalt sõitis tüdruk eile hommikul bussiga Kiviõlisse kooli, kuhu ta aga ei jõudnud. Viimati nähti teda 15. märtsi hommikul kella 8 paiku Kiviõli rongijaamas. Kogutud info põhjal on alust arvata, et Piret võib liikuda Rakvere, Tallinna või Tartu piirkonnas.

Viimastel andmetel on praeguseks välja selgitatud, et Piret viibis 15. märtsil kella 8.55 paiku Tapa rongijaamas. Tal oli seljas must jope, jalas tumedad püksid ning mustad roomiksaapad. Seni kogutud info põhjal võis tüdruk suunduda edasi Tartu rongile.

Õhtulehele teadaolevalt leidsid lähedased arvutist Pireti väljakirjutatud rongiajad: Kiviõli-Tapa ja sealt ümberistumine Tartu rongile. Pole välistatud, et Piret sõitis Tartusse. Jõhvi politseijaoskonna noorsoopolitseinik Jaana Malmberg sõnas, et suheldud on nii tüdruku lähedaste kui ka sõpradega. „Kahjuks ei ole meil senini vajalikku infot, mis tüdruku leidmisele kaasa aitaks. Kodust lahkudes jättis tüdruk koju ka oma mobiiltelefoni, mistõttu puudub temaga kontakt ja niisamuti ei ole võimalik positsioneerida ka tema asukohta,“ lisas Malmberg. Piret on ligikaudu 162 cm pikk ja keskmise kehaehitusega. Tal on hallikas-sinised silmad ja lühikesed tumepruunid juuksed, mis on otstest blondeeritud. Kodust lahkudes oli tüdrukul seljas tumesinine jope kollast värvi õlaosadega ja jalas tumedad püksid ning tumepruunid saapad. Viimase teadaoleva info kohaselt võib ta kanda ka musta kleiti punaste lilledega. Samuti oli tal lahkudes kaasas sinine seljakott punaste ruutudega.