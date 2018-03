Dirhami sadamasse planeeritava hotelli vastased peavad hambaid krigistades harjuma mõttega, et tulevikus võib nende armsast kalurikülast saada turistidest pungil puhkerajoon.

Pürksi küla, Noarootsi vallamaja. Kellaosuti näitab viis minutit pärast ühte päeval, on reede. Dirhami sadamasse planeeritava hotelli detailplaneering on saanud niivõrd raevukat vastukaja, et vald on kokku kutsunud koosoleku.

Kuni viiekorrusselise hotelli rajamise vastu on kirjaliku vastulause esitanud kuus inimest. Kohal pole neist ühtegi. Iseenesest pole selles midagi eriskummalist, arvestades, et arutelu toimub tööpäeval ja Dirhamist 25 kilomeetri kaugusel.

Dirhami hotelli vastaseid pole, küll aga on saalis käputäis vallaametnike, kes närviliselt pabereid näpivad. Istet on võtnud ka paar kohalikku, kes on uusarenduse poolt. Puudu pole ka kogu loo võtmeisik – ärimees Mart Vahtel.

Mees, keda laiem avalikkus teab, kui ettevõtjat, kellel oli plaan Dirhami kalurikülla ehitada pompoosne akvaariumiga veekeskus „Meritäht“, kus eksponaatideks pidanuks tulema muuhulgas eksootilised haid ja raid.