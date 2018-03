Täna ilmus Kroonikas artikkel, kus psühholoog-nõustaja Atali Stahlman analüüsib Elina Nechayeva ja David Pärnametsa suhet. Elina on selle loo peale väga pahane ning väljendab seda sotsiaalmeedias.

"David presenteerib Elinat nagu tõukoera, loetledes üles kõik tema koolid, saavutused ja omadused. Mitte ühtegi lauset ei ole selle kohta, et Elina on väga ilus, karismaatiline, võrratu häälega. Mitte ühtegi lauset pole, kus David räägiks Elinast kui naisest ja tema võrratutest naiselikest omadustest. Ta sõnab, et ei ole armukade, aga räägib armukadedusest. Näljane räägib leivast. Selle mehe suu on tema vaenlane," sõnab psühholoog ajakirjas Kroonika.

Elina Instagrami kontol oli kuvatõmmis artiklist ning selle juures tekst "Mul on selline tunne, et ajakirjanikud on kaotanud pea ja elavad oma negatiivsuse ja õnnetuse fantaasiates, mida nad rahvale serveerivad! Täielik absurd! Minul oleks häbi selliseid väljamõeldud rumalusi kirjutada..." Lisaks on Nechayeva postitanud Instagrami lühikese video, kus koer tema kätt lakub ning kuhu juurde on irooniliselt kirjutatud "Tõukoerade äratus".

(Kuvatõmmis)