Raadiohääl ja näitlejanna Brigitte Susanne Hunt räägib oma uues videoblogis kuulsuse võludest ja valudest. Kuulsaks saamine ja kuulus olemine ei pruugi ollagi nii lihtne, kui väljast paistab. Millega arvestada, kui saad Eestimaal tuntuks?

"Olen omajagu nüüd olnud avaliku elu sfääris ja ma räägin teile mõningaid asju, millega peate arvestama, kui saate kuulsaks või tahate kuulsaks saada," sõnab neiu.

"Ajakirjandus on "frenemi" - ühest küljest "enemy" teisest küljest "friend". Ajakirjandus kirjutab Sinust, kui oled põrsa tembuga hakkama saanud. Kas oled purjus peaga oksendanud, kellegagi tatti pannud, tagumik paistab või hinnasilt paistab. Ma ei nõustu teiste avaliku elu tegelastega, kes teevad ajakirjanikke maha. Ajakirjanikud on põhjus, miks Sinu plaate ostetakse, miks Sinu kontserdil käiakse, miks on minul blogivaatajad ja miks Poweril on kuulajad," teeb Hunt ninanipsu kuulsustele, kes ajakirjandust ja ajakirjanikke maha teevad.

Vaata lähemalt videost!