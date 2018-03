Hiinas vajas 47aastane naine pärast 20 tunni kestnud nutitelefonis mängimist ajuoperatsiooni.

Naisterahvas oli telefoni kasutanud rongis, kus ta oli pikki tunde vaid ühes asendis lamanud, vahendab Daily Mail. Selle tulemusena tekkisid tema ajus vereklombid, mis eemaldati kolm tundi kestnud operatsiooni käigus.

Väljaande sõnul oli naine, kelle nime ei avalikustata, teel Henani provintsist Guangdongi ning ta minestas kohe pärast sihtkohta jõudmist.

Telefonisõltlast opereerinud neuroloog Meng Heng ütles kohalikule meediale, et patsiendi peast eemaldati palju vereklompe, osad neist olid koguni kahe sentimeetri suurused, mis on kaks korda suuremad neist, mida arstid on harjunud nägema. „Usume, et ta oli liialt kaua ühes asendis, mis tekitas surve kaela veresoontele,“ ütles Heng. Varasemalt ei olnud naisel tervisega suuremaid probleeme olnud. Arsti sõnul on üha enam sellise diagnoosiga patsiente nutisõltlaste hulgas.

Paraku ei morjendanud juhtunu artiklis kirjeldatud patsienti märkimisväärselt, kuna temast avaldatud fotodel on näha, kuidas ta palatis toibudes taas telefonis askeldab.

(Mega News/YouTube)