Skulptor ja Laitse Graniitvilla peremees Tauno Kangro ja tema uus elukaaslane tervitasid 6. märtsil värsket ilmakodanikku, vahendab Kroonika.



Värvika eraeluga silmapaistev kunstnikuhärra teatas möödunud aasta lõpus, et on lõpparve teinud alkoholiga, harrastab joogat ja naudib armurõõme uue kallimaga, kelleks on 38-aastane Sauelt pärit naisterahvas.



Tauno Kangrol on esimesest abielust ajakirjaniku ja poliitiku Tiina Kangroga kolm tütart. Kooselust Janaga nägid 2004. aasta veebruaris ilmavalagust kaksikud poiss ja tüdruk.

Skulptoril on 31-aastane tütar, kes kohtus isaga esmakordselt 12. aastaselt.