22-aastane German Pinelis on televaatajaile tuttav saatest Eesti Tippmodell 2016. Eksootilise välimuse taga on musikaalne ja andekas noormees, kes tegeleb igapäevaselt juuksuri- ja modelliametiga ning keda saab näha ja kuulda "Eesti otsib superstaari" uues hooajas.

German rääkis Õhtulehele, et staarisaates osalemine on olnud üks suurimaid unistusi. "Kandideerisin mõned aastad tagasi, kuid hirm sai minust võitu ja kohapeale ma tol korral ei läinudki." Nüüd on mees aga enda hirmud ületanud ning laulnud end superstaarisaate stuudiovooru, kus tema kõrval on 19 säravat lauljat.

Pärnust pärit noorhärra enda tugevusi teiste ees välja ei oska tuua. "Kõik need lauljad on tugevad ja omamoodi säravad," jääb German tagasihoidlikuks. Mees peab oluliseks isikupära ja siirust. "Just see teeb ühest artistist superstaari," on German arvamusel.

Kuigi slaavi juurtega noormees on võlunud enda lauluandega superstaarisaate kohtunikke, tunnistab German, et suure publiku ees esinemine vajab siiani harjutamist. "Kui tavaliselt esinen ma kodus arvuti ees ja kõrvaklappides, siis inimeste ees ülesastumine on minu jaoks suur katsumus," Samas leiab noormees, et saatega kaasnenud tähesära ja tähelepanu on nauding. German räägib, et talle on tekkinud juba korralik kuulajaskond, kes tema tegemistele kirglikult kaasa elavad.



Kas lauljakarjäär võib ühel päeval Germani reaalsus, on raske ennustada. Küll aga on mehel unistused vallutada suured lavad ja teha ühel päeval muusikat Eesti tippartistidega.