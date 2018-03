Tulemused näitavad, et noored keskmisest (53,4%) aktiivsemad ja huvi valimiste vastu oli küllalt suur - 59% valimisealisi ka osales.

„See number näitab, et 16–17-aastaste huvi poliitika vastu ja valimisaktiivsus on tegelikult paremad, kui varem kajastatud,” sõnas noorteühenduste liidu juhatuse esimees Roger Tibar, kelle hinnangul on noorte valijate suure valimisaktiivsuse taga kooliõpilastele korraldatud debatid ja valimistega seotud loengud.