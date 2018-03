"Klassikatähtede" neljandas saates tuleb noortel talentidel näidata koostöövõimet teise kunstivaldkonna esindajatega, olgu nendeks siis tantsijad, näitlejad, akrobaadid või valguskunstnikud.

Partnerid ja valdkonnad on noorte enda valitud. Osad neist on muusikaga seotud, teised üldse mitte. Oodata on põnevaid kooslusi! Näeme, kuidas koostöö sujub ning kas partnerite sünergias sünnib uudseid esitusi.

Lisaks tuleb võistlejatel helides elama panna filmiklassika tummad stseenid. Film, millele noored "Raamist välja" saates uue helimaailma loovad, on 1927. aastal valminud Theodor Lutsu "Noored Kotkad".



Vabadussõja-aineline "Noored kotkad" on Eesti Filmi Andmebaasi põhjal üks väheseid enne 1940. aastat tehtud eesti mängufilmidest, mis on peaaegu tervikuna säilinud. Tegelased on kolm sõjasõpra, noored mehed maalt ja linnast, kes isamaa eest võideldes elavad läbi nii riskantseid kui ka romantilisi hetki kaotamata vahvust, külma verd ja huumorimeelt. Filmi iseloomustavad mastaapsed lahingustseenid ja patriotismipaatos.

Saates võistlevad Arko Narits (klaver), Tanel-Eiko Novikov (löökpillid), Linda-Anette Verte (viiul), Sven-Sander Šestakov (klaver), Ingely Laiv (oboe) ja Johannes Põlda (viiul).

Žüriis annavad hinnanguid Ivari Ilja, Juhan Tralla ja külalisliikmena Andres Mustonen. Hääletuseks antud aega aitab sisustada ansambel „Hortus Musicus“.

Saate lõppedes on võimalik lülituda Klassikaraadio lainele ja kuulata, mida arvavad muusikute esinemisest raadiostuudios saadet jälginud eksperdid.



"Klassikatähed" on ETV eetris täna kell 19:30.