Venemaa riiklik maagaasi kaevandamis-, töötlus- ja tarneettevõte Gazprom viib Euroopas olevad sajad töökohad üle Peterburgi. Otsus puudutab sealhulgas ka Suurbritanniat. Uudis tuli ajal, mil Venemaa ning lääne vahel on pinged aina kasvamas.

Ühe allika sõnul peegeldab selline käik Venemaa üldist suundumust oma firmad lääneriikidest kodumaale tagasi tuua, mis leevendaks kõikvõimalikke sanktsioonide mõju ning oleks ühtlasi soodne ka kodumaisele majanduskasvule, kirjutab The Epoch Times.

Lisaks ütles allikas, et Gazpromi laiendamine Venemaal tähendaks uute töökohtade loomist ja seesugune uudis on kasulik avaldada just enne presidendivalimisi.

Kuuldavasti tehti otsus Suurbritannias äritegevus lõpetada juba aasta alguses ehk mõnda aega enne spiooniskandaali.