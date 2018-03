Psühholoog-nõustaja Atali Stahlman analüüsib Eesti Laulu võitja Elina Nechayeva ja tema ettevõtjast kallima David Pärnametsa suhet. „Elinal soovitaksin kiiremas korras ennast kehtestada ja kui suhe muutub mingil moel ahistavaks, tuleb sellest koheselt lahkuda,“ lausub Atali.

Psühholoog toob välja, et David taandab Elina lapse tasemele, kutsudes LPs antud intervjuus 26aastast naist korduvalt tütarlapseks.

"David presenteerib Elinat nagu tõukoera, loetledes üles kõik tema koolid, saavutused ja omadused. Mitte ühtegi lauset ei ole selle kohta, et Elina on väga ilus, karismaatiline, võrratu häälega. Mitte ühtegi lauset pole, kus David räägiks Elinast kui naisest ja tema võrratutest naiselikest omadustest. Ta sõnab, et ei ole armukade, aga räägib armukadedusest. Näljane räägib leivast. Selle mehe suu on tema vaenlane," kinnitab psühholoog ajakirjas Kroonika.